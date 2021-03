Van een basic hottub tot een op maat gemaakte saunabarrel: onze tuinexperte toont hoe je een wellness creëert in je tuin voor elk budget

Is een wederopna­me van je woonlening interes­sant? Geldexpert Pascal Paepen: “Goedkoop, maar niet zonder risico’s”

4 maart Wij Belgen zijn kampioen in het recycleren. Maar wist je dat je ook vrij eenvoudig je woonlening kan recycleren? “Je leent dan opnieuw het bedrag dat je al hebt terugbetaald, of een deel ervan”, zegt onze financieel expert Pascal Paepen. En dat heeft zo zijn voordelen, al zijn er ook valkuilen aan verbonden. De geldexpert licht toe of een wederopname van een hypotheeklening interessant is voor jou. Meer advies over (ver)bouwen vind je in onze bouwgids.