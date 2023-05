Van de ZOO tot een Escape Tour: hier beleef je met de hele familie een geweldige tijd tijdens het verlengde weekend

Dé evergreen: dierentuinen

Een klassieker onder de uitstapjes waar je altijd mee scoort is de zoo. Of je nu afstemt op ZOO Antwerpen, de 19e eeuwse parel in het hart van de stad, of ZOO Planckendael bij Mechelen, waar je verspreid over vijf ‘continenten’ het grootste aantal vertegenwoordigers uit het dierenrijk treft: het belooft hoe dan ook een bijzondere familiedag te worden.

Je bent er getuige van vrolijke voedermomenten en begroet ook een resem nieuwe bewoners. Zo zagen vorige maand in Planckendael twee welpjes en een moormaki het levenslicht, en breidden eveneens de goudkopleeuwaapjes hun familie uit. Van de intrigerende nijlpaarden in Hippotopia, onze lenige aanverwante soorten in de Mensapenvallei tot de kleurenpracht van de Vlindertuin en het kleinste visje in het Rifaquarium: jong en oud verwonderen zich aan de lopende band over de vele, grote en kleine, fascinerende schepsels die onze planeet rijk is.



Staan je kids al te trappelen? Boek je tickets voor ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael via de HLN Shop met flink wat euro’s korting.

Volledig scherm Ga jij kennismaken met deze loebas? © HLN Shop

Op kikker- en salamandersafari

Ga je liever op zoek naar dieren in de vrije natuur? Dan zijn jij en je kroost in De Wijers op het juiste adres. Dit uitgestrekte Limburgse natuurgebied staat ook bekend als ‘land van de 1001 vijvers’. Aan waterleven geen gebrek dus, maar ook op het land, dat ingepalmd is door bos en hei, en in de lucht is de natuur meester.

Je onderneemt er een ware safari met spotterskaart en spant je in om een glimp op te vangen van onder meer boomkikkers en watersalamanders in hun natuurlijke habitat. Even uitblazen van je wandel- en ontdekkingstocht doe je onder meer in onthaalpunt Domein Kiewit, dat tevens uitpakt met een speelbos en kinderboerderij.



Overtuigd? Klik hier voor alle info over dit prachtige natuurgebied.

Volledig scherm De Wijers. © De Wijers

Naar een betoverend museum

Gezinnen die het tijdens hun uitstap op een regenachtige meidag droog willen houden, vinden beschutting in een leuk museum. Een van de meest verrassende opties in deze categorie is Illusion in Brussel.

Achter die naam hoef je niets te zoeken, maar dat geldt in geen geval voor de rest van dit hoofdkwartier voor goochelaars (in wording), dat ook de naam ‘museum van het ongelooflijke’ draagt. Je krijgt er een smak verbijsterende optische illusies voorgeschoteld, die het hele gezin grote ogen zullen laten trekken. Wil je het niet geloven, ga het dan vooral zelf zien.



Tip: Via deze link vind je alle details om je bezoek te plannen.

Volledig scherm Illusion. © Illusion

Speuren in de stad

Voor een portie onvervalste actie, boek je tenslotte een Escape Tour. Dit stadsspel speel je in groep aan de hand van een app op je smartphone of tablet. Je krijgt allerhande opdrachten die je samen binnen de twee uur tot een goed einde moet brengen en leert ondertussen de stad waar je bent beter kennen.

Deze spannende activiteit bestaat op maat van maar liefst zeven Belgische steden: Brussel, Antwerpen, Mechelen, Gent, Brugge, Leuven en Luik. En begeef je je het tijdens de verlengde weekends met de kids over de grens, is de kans reëel dat je ook op je buitenlandse bestemming een Escape Tour kan spelen. Ze zijn immers beschikbaar voor maar liefst 175 steden wereldwijd, waarvan ruim 45 bij onze noorderburen, naast onder meer Istanbul, Rome en Parijs tot New York.



Gaan jullie de uitdaging aan? Kijk hier hoe je jouw avontuur laat starten.

Volledig scherm De Escape Tour: een wereldwijd fenomeen. © HLN Shop

