Van de Friends-reünie tot de Paola-docu: deze films en series verdwijnen in mei van de streamingdiensten

Netflix

‘The Fall’ - verdwijnt op 14 mei

Volledig scherm Gillian Anderson en Jamie Dornan in 'The Fall'. © Photo News

De psychologische thrillerreeks ‘The Fall’ is het Britse antwoord op Scandinavische tv-series zoals ‘The Killing’. In de serie opent de gedreven speurder Stella Gibson (Gillian Anderson) de jacht op een seriemoordenaar (Jamie Dornan). De kijker weet echter al vanaf het begin wie de dader is, en dat geeft een unieke laag aan de reeks.

‘The Real Housewives of New York City’ - verdwijnt op 14 mei

Volledig scherm De huisvrouwen uit 'The Real Housewives of New York City' © -

Drama, drama en nog eens drama. In deze typisch Amerikaanse realityreeks volgen we het glamoureuze leven van rijke huisvrouwen in New York City. Bedrog, decadente feestjes, echtscheidingen of zelfs geloofsbekeringen. Voor deze vrouwen is het dagelijkse kost. Perfect om even je hoofd mee leeg te maken.

‘Elvis Presley: The Searcher’ - verdwijnt op 14 mei

Volledig scherm The King of Rock and Roll alias Elvis Presley. © ANP Kippa

Deze tweedelige documentaire vertelt het levensverhaal van The King of Rock and Roll. Van zijn kindertijd in Tupolo tot zijn laatste opnamesessie in 1976. Producers, artiesten en regisseurs geven een inkijk in het fascinerende leven van Elvis Presley. Een ideale voorbereiding voor de biopic ‘Elvis’ die deze zomer in de bioscoop verschijnt.

VRT NU

‘Domina’ - verdwijnt op 2 mei

Volledig scherm Kasia Smutniak als Livia in 'Domina'. © TMDb

‘Domina’ gaat over een van de machtigste vrouwen uit het oude Rome: Livia Drusilla, de echtgenote van de eerste keizer van het Romeinse Rijk. Een serie vol met geweld, seks en drama. Als je ‘Game of Thrones goed vond, kan je dit ongetwijfeld ook smaken.

‘Cheat’ - verdwijnt op 18 mei

Volledig scherm Katherine Kelly en Molly Windsor in 'Cheat'. © ITV

Wanneer studente (Molly Windsor) wordt beschuldigd van bedrog, besluit ze om het leven van haar universiteitsprofessor (Katherine Kelly) tot een hel te maken. Ze vernedert de docent in de klas, zoekt haar man thuis op en brengt zelf haar kat om het leven. Geen reeks voor gevoelige kijkers.

‘Paola, côté jardin’ - verdwijnt op 20 mei

Volledig scherm Koningin Paola in 'Paola, côté jardin'. © RTBf

Koningin Paola geeft haar ziel bloot in deze 90 minuten-durende documentaire. Samen met haar man en kinderen, vertelt ze over haar eerste ontmoeting met Albert, haar nakende echtscheiding en de invloed daarvan op Filip, Astrid en Laurent: “Je ne regrette rien.” Een ongeziene inkijk in het privéleven van ons koningshuis.

Streamz

‘Zack Snyder’s Justice League’ - verdwijnt op 9 mei

Volledig scherm The Flash, Superman, Cyborg, Wonder Woman, Batman en Aquaman in 'Justice League'. © DC Comics

Na de eerste Justice League (2017), geregisseerd door Joss Whedon, riepen superheldenfans op voor een director’s cut van de originele regisseur: Zack Snyder. Die moest tijdens de productie opstappen wegens persoonlijke redenen. Resultaat is een film van meer dan vier uur, waarin Batman (Ben Affleck) en Wonder Woman (Gal Gadot) een nieuw superheldenteam proberen te vormen na de dood van Superman (Henry Cavill). Een must-see voor de echte fans. Binge ‘Zack Snyder’s Justice League’ nog snel op Streamz.

‘Friends: The Reunion’ - verdwijnt op 30 mei

Volledig scherm Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox, Jennifer Aniston en Lisa Kudrow in de reünie van 'Friends'. © TMDB

Alle castleden van de iconische serie keren nog eens terug voor een reünie met een lach en traan. Ook komen er speciale gasten zoals Lady Gaga, Justin Bieber en de Zuid-Koreaanse band BTS langs. De avond wordt vakkundig aan elkaar gepraat door James Corden. Bekijk ‘Friends: The Reunion’ hier op Streamz.

‘Marry Kills People’ - seizoen 1 en 2 verdwijnen op 31 mei

Volledig scherm Caroline Dhavernas in 'Mary Kills People'. © Streamz

Mary Harris (Caroline Dhavernas) is een alleenstaande moeder en dokter die overdag levens redt. ‘s Nachts heeft ze echter een lugubere bijverdienste: ze helpt terminale patiënten om euthanasie te plegen. Wanneer haar geheim dreigt uit te komen, moet ze tot het uiterste gaan. Een sterke Canadese reeks met verrassende plotwendingen. Bekijk ‘Mary Kills People’ hier op Streamz.

Andere streamingdiensten

Disney + kondigt op voorhand niet aan wat er verdwijnt . Bij GoPlay verdwijnt er niets specifieks in mei: “Onze lokale programma’s zijn meestal langlopende contracten, dus die reeksen verdwijnen niet snel. Internationale reeksen zijn standaard tot 30 dagen na uitzending op een van de Play zenders te zien. Dus ze verdwijnen en komen terug wanneer we ze opnieuw uitzenden”, klinkt het.

