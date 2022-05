Van afgeschreven automerk tot eigen variant op cola: zo hoopt Rusland de gevolgen van westerse sancties in te perken

Een Russische drankenproducent brengt enkele nieuwe frisdranken op de markt, ter vervanging van Coca-Cola, Sprite en Fanta. Dat schrijft The Moscow Times. In maart vertrok The Coca-Cola Company naar aanleiding van de invasie in Oekraïne. Behalve nieuwe frisdrank gaat Rusland ook Moskvitsj, een voormalige automerk uit het Sovjettijdperk, nieuw leven in blazen.

Het is drankenproducent Ochakovo die de plaats van The Coca-Cola Company probeert in te nemen. Als alternatief voor Coca-Cola komt er CoolCola, in plaats van Fanta komt er Fancy en in plaats van Sprite komt er Street. De drie varianten lijken qua uitzicht verdacht veel op hun voorgangers.

Ochakovo produceert momenteel kvas. Dat is een typisch Russische drank op basis van granen, die ook wel ‘kinderbier’ wordt genoemd door het lage alcoholpercentage. Ook Medovukha, een alcoholische honingdrank, wordt geproduceerd door Ochakovo.

Volledig scherm De drie nieuwe frisdranken lijken verdacht veel op Coca-Cola, Fanta en Sprite. © Ochakovo

Niet de eerste poging

Het is echter niet de eerste keer dat een Russisch bedrijf probeert om namaakfrisdranken te produceren. In april wilde de Slavda Group met hun Grink Cola de harten van de Russische liefhebbers van frisdrank veroveren. In mei lanceerde de Syktyvkarpivo-brouwerij in het noorden van Rusland de frisdrank Komi Cola. Beide dranken konden rekenen op gemengde reacties. Veel mensen klaagden dat de vervangers niet voldoende zoet en bruisend waren.

Vertrek

In maart kondigde The Coca-Cola Company aan om geen zaken meer te doen in Rusland. Het Amerikaanse bedrijf meldde toen dat het meeleeft met “de mensen die lijden onder de onbeschrijfelijke gevolgen van de tragische gebeurtenissen in Oekraïne”. Een stevige knauw voor Rusland, want in 2018 leverde het bedrijf een bijdrage van meer dan 195 miljard roebel aan de economie. Dat is zo’n 0,2 procent van het bbp of de marktwaarde van alle goederen en diensten die op één jaar tijd worden geproduceerd.

Ook PepsiCo schortte in maart de productie en verkoop van zijn frisdranken in Rusland op. “Als een voedingsbedrijf moeten we nu meer dan ooit trouw blijven aan het humanitaire aspect van ons bedrijf. Dat betekent dat we een verantwoordelijkheid hebben om onze andere producten in Rusland te blijven aanbieden, waaronder dagelijkse benodigdheden zoals melk en andere zuivelproducten, babyvoeding en babyvoeding”, klonk het toen.

Herrijzenis automerk

Nadat Renault deze week zijn vertrek van de Russische automarkt heeft aangekondigd, kondigde de burgemeester van Moskou aan dat die fabriek zal worden gebruikt om het ter ziele gegane automerk Moskvitsj uit het Sovjettijdperk nieuw leven in te blazen.

Moskvitsj, dat buiten de voormalige Sovjet-Unie weinig bekendheid genoot, werd rond 1930 opgericht en was actief tot 1991. Zoals veel automerken uit communistische landen had Moskvitsj te kampen met kwaliteitsproblemen. In het boek “Cars for Comrades” van Lewis Siegelbaum staat te lezen dat Moskovitsj zelfs bij veel Sovjetambtenaren niet goed in de markt lag door de talrijke gebreken. De auteur beschrijft het eenvoudig als een “verschrikkelijke auto”.

Volledig scherm Moskvitsj auto. © Universal Images Group via Getty

“De buitenlandse eigenaar heeft besloten de Renault-fabriek in Moskou te sluiten. Dat is hun goed recht, maar we kunnen niet toestaan dat de enkele duizenden werknemers werkloos worden,” schreef de burgemeester van Moskou Sergei Sobyanin in een blogbericht, “Daarom heb ik er voor gekozen om de fabriek als een stadsbezit vast te leggen en de productie van personenauto’s onder het historische merk Moskvitsj te hervatten”.

“In 2022 slaan we een nieuwe bladzijde om in de geschiedenis van Moskvitsj,” voegde Sobyanin eraan toe. Volgens Sobyanin’s blogpost zal de fabriek beginnen met de productie van conventionele benzine-aangedreven auto’s, maar op een gegeven moment zal het overschakelen op het maken van elektrische auto’s. Sobyanin heeft niet gespecificeerd welke voertuigmodellen in de nabije toekomst onder de naam Moskvitsj zullen worden gebouwd.

