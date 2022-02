Valsspeler of sympathieke verliezer: welk type gezelschapsspelspeler ben jij? “Volwassenen moeten dringend weer leren spelen”

Sandra Bekkari deelt 5 recepten met 5 pittige smaakma­kers: “je kunt veel meer met nootmus­kaat dan alleen maar puree maken”

Wie naar buiten kijkt, krijgt spontaan zin om onder een warm dekentje te kruipen én opwarmende comfortfood op tafel te zetten. Een beetje gember in de soep of chili in een curry: meer moet dat volgens Sandra Bekkari niet zijn. Ze deelt 5 recepten met 5 pittige kruiden die de stormblues meteen wegblazen: “eigenlijk is ras el hanout twintig smaakmakers in één.”

24 februari