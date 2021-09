Vakantiekilo’s aanpakken? Deze apparaten helpen je op weg!

HLN ShopRaak je je vakantie- of coronakilo’s maar niet kwijt? Er bestaan twee manieren om succes te boeken. Ofwel kan je minder calorieën innemen en dus diëten, ofwel kan je er meer verbranden. Wij zetten vandaag in op deze laatste methode en belichten enkele handige hulpmiddelen die je aanzetten om (meer) te sporten en helpen werken aan een gezond lichaam.

Tijd voor actie!

Om te weten of je goed bezig bent, is meten cruciaal. Cijfers vormen het objectieve bewijs van je inzet en motiveren je het de volgende keer nog net iets beter te doen. Wil je meer bewegen om je overtollige kilo’s kwijt te raken, is een sporthorloge erg handig. Met de Guardo Fit Coach Balance smartwatch (28,95 euro) heb je een hoop nuttige informatie bij de hand. Dit slimme horloge meet niet alleen de calorieën die je hebt verbrand en het aantal stappen dat je zet, maar monitort ook je hartslag en bloeddruk tijdens het sporten. Via statistieken zie je meteen wanneer je een tandje bij moet steken.

Volledig scherm Guardo Fit Coach Balance © HLN Shop

Harde cijfers

Een meer geavanceerd model heb je met de Guardo Fit Coach Viva (34,95 euro). Dit exemplaar is een tikkeltje duurder, maar de functies zijn ook wat uitgebreider. Zo beschikt deze waterdichte smartwatch over een multisportmodus, die je prestaties tijdens specifieke work-outs in handige statistieken giet. Door je te confronteren met de harde cijfers, tilt het sporthorloge je uit de zetel en motiveert het je om jezelf voortdurend te verbeteren.

Ciao cellulitis

Goed nieuws voor de minder fanatieke sporters onder ons: ook een massage kan je helpen in de strijd tegen overtollig vet. Een anti-cellulitismassage vermindert het aantal vetcellen in de onderhuidse weefsels, waardoor je huid weer strakker oogt. Er bestaan een hoop aangepaste toestellen die met masserende draaibewegingen opgehoopt vet bestrijden. Je bepaalt zelf de intensiteit en het toestel gaat net zo lang door tot jij er genoeg van hebt. Anti-cellulitisapparaten zijn bovendien goedkoper dan een behandeling in een schoonheidssalon.

Meer effect met een trilplaat

Meer uit je training halen, kan ook met een trilplaat. De VP5-trilplaat van SportTronic (179,95 euro) bijvoorbeeld creëert een vibratie in je hele lichaam wanneer je erop traint. Deze trillingen brengen je lichtjes uit balans waardoor je je spieren harder aanspant om je evenwicht te bewaren. Het resultaat is een grotere activering. Een trilplaat zou echter niet enkel je spieren verstevigen, maar ook je vetverbranding, evenwicht, stofwisseling en bloedsomloop verbeteren en cellulitis verminderen.

Volledig scherm SportTronic ST-VP5 trilplaat © HLN Shop

Slanker zonder zweten

Vet verbranden zonder jezelf moe te maken kan eveneens met behulp van een trilband. Het principe is vrijwel hetzelfde als bij de trilplaat. De trillingen zorgen voor snelle spiercontracties die resulteren in actieve vetverbranding. Hierdoor verhoogt ook je hartslag en raak je calorieën kwijt. Je brengt de band aan op de zone die je wenst aan te pakken: je buik, heupen, armen of eender welk ander probleemgebied.

Wegen is weten

Een onmisbaar hulpmiddel in de strijd tegen overgewicht is tot slot de geduchte weegschaal. Anno 2021 kan dit uitvindsel trouwens heel wat meer dan enkel je gewicht prijsgeven. Een slim model zoals de Medisana lichaamsanalyse Weegschaal BS 412 connect (59,90 euro) toont ook je percentage lichaamsvet en -vocht, tot zelfs je bot- en spiermassa. Je koppelt de weegschaal aan een speciale app en verwerft zo gedetailleerd inzicht in je gezondheid.

