“Vaak begint het in de puberteit en mindert het na het vijftigste levensjaar”: 1 op de 5 heeft last van hoofdroos. Wat kan je eraan doen?

1 op de 3 krijgt ooit zona of gordelroos: “Onbehan­deld kan de ziekte ernstige gevolgen hebben”

De blaasjes op de huid verdwijnen spontaan na een tiental dagen. Maar de zenuwpijn die bij 10 tot 15 procent van de patiënten opduikt, kan maanden tot jaren aanslepen. Daardoor is zona (of gordelroos) niet zo onschuldig voor je gezondheid. Wie wordt het vaakst getroffen? Wat is de connectie met windpokken? En wat kan je doen om minder risico te lopen? We vroegen het aan Olivier Schockaert, algemeen internist bij AZ Groeninge.

23 maart