Uroloog scheidt feiten van fabels over vasectomie: "De eerste weken na de ingreep zijn mannen nog vruchtbaar”

‘De knip’ zit in de lift. Roel Vanderstuk­ken, Tom en Arno over hun vasectomie: “Voelde als een stamp in de ballen”

Steeds meer Belgische mannen kiezen voor ‘de knip’ als permanente anticonceptie. Elke dag laten er zich nu 27 steriliseren, tegenover 22 tien jaar geleden. Maar nog veel mannen zijn ongerust. Acteur Roel Vanderstukken, Tom en Arno getuigen over hun vasectomie in alle eerlijkheid. “Na tien dagen konden we vogelen zonder dat ik de draadjes voelde.” Uroloog Piet Hoebeke licht de ingreep toe, vertelt hoe omkeerbaar die is en of hij effect heeft op het libido en orgasmes.

28 maart