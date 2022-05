Urologen openhartig over de penis: “Een kilogram of tien afvallen geeft hem er een extra centimeter bij”

OPROEP. Voor de eerste keer belegd op de beurs en dan plots bloedrode cijfers: hoe ga jij daar als beginnende belegger mee om?

Het zijn woelige tijden voor investeerders in aandelen. Voor een nieuwe reeks op HLN zijn we op zoek naar beginnende beleggers die de afgelopen maanden voor het eerst wat geld hebben durven investeren, maar nu de beurzen onderuit zien gaan. Waarin heb je geïnvesteerd? Hoe blik je erop terug? Hoe bekijk je de huidige situatie? En hoe zie je de toekomst? In ruil voor je getuigenis geeft geldexpert Pascal Paepen jou persoonlijk advies.

