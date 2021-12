Updaten naar Windows 11: doen of niet?

Hardware InfoHet nieuwe besturingssysteem van Microsoft, Windows 11, is sinds enkele weken in omloop. Wie de gratis upgrade al uitvoerde, kan er niet naast kijken: Windows 11 zorgt voor een vernieuwde look op je bureaublad. Is die update voor iedereen uitvoerbaar? Kan het kwaad om bij je vertrouwde Windows 10-versie te blijven? En waar schuilen de verschillen? Tech-expert bij Hardware.info Frank Everaardt maakt de afweging.

“Als Microsoft je adviseert om over te stappen, kun je het overwegen”, zegt Frank Everaardt. “Om over te stappen heb je een vrij nieuwe pc nodig, tot drie jaar oud ongeveer. Als je die boodschap niet krijgt, kun je via de tool ‘https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp’ kijken of je in aanmerking komt.”

Wat zijn de verschillen met Windows 10?

“De taakbalk is veranderd én je vindt hem voortaan in het midden van je scherm. Er is ook een nieuw startmenu. Je kunt makkelijker schakelen tussen virtuele bureaubladen. De belangrijkste wijziging is dat het ook mogelijk wordt om Android-apps op Windows te draaien. Voorts hebben veel toepassingen een iets ander uiterlijk gekregen. Voor het dagelijks gebruik zijn er vooral veel vernieuwingen bij Windows 11 op vlak van de vormgeving. Ook zegt Microsoft veel werk gemaakt te hebben van de veiligheid.”

Kan het kwaad om de update uit te stellen?

“Als je blij bent met Windows 10 en misschien minder tegen verandering kan, dan is er geen probleem om nog een tijdje bij Windows 10 te blijven. Microsoft heeft beloofd om Windows 10 tot 2025 te blijven ondersteunen. Als je het niet erg vindt dat er soms een klein foutje in Windows zit of dat er een moeilijkheid is met een driver, waardoor randapparatuur niet honderd procent werkt, dan is het geen probleem. Alleen vrij moderne computers worden ondersteund. De zevende generatie Intel-chips en de eerste generatie AMD Ryzen-chips bijvoorbeeld niet. Eerlijk is eerlijk: de schoonheidsfoutjes worden opgelost, maar als je voor echte betrouwbaarheid gaat, dan zou ik adviseren om in januari volgend jaar over te stappen.”

Windows 11 kent vrij hoge systeemvereisten. Je hebt onder meer een relatief nieuwe processor nodig. Volgende pc’s draaien perfect met Windows 11:

Asus Zenbook 14 UM425UAZ-KI004W-BE

Volledig scherm Asus Zenbook 14 UM425UAZ-KI004W-BE © Hardware.info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

HP Pavilion x360 14-dy1703nd

Volledig scherm HP Pavilion x360 14-dy1703nd (546T5EA#ABH) © Hardware.info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• Asus RoG Strix G15 G513IE-HN004W-BE

Volledig scherm Asus RoG Strix G15 G513IE-HN004W-BE © Hardware.info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Hardware.info.

Hardware.info is een expertensite die technologieproducten en hun prijzen vergelijkt.