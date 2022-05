“Ultrawitte tanden zoals in de reclames zijn vaak niet realistisch”: hoe kan je veilig bleachen en hoeveel kost het?

Last van een slechte adem? “Mondwater werkt kortston­dig en maskeert alleen maar de echte problemen, zoals tongbeslag”

Een slechte adem is vervelend voor jezelf én voor anderen in je buurt. Zeker de geur in de mond bij het ontwaken – de zogenaamde ‘Bad Morning Breath’ – is soms niet aangenaam. Maar er zijn oplossingen voor dat stinkende probleem. En neen, muntjes of mondwater zijn dat niet. “Die maskeren gewoon de geur”, zegt professor dr. parodontoloog Marc Quirynen van het UZ Leuven. “Daarom is het belangrijk om de juiste oorzaak te achterhalen, zodat we de juiste behandeling kunnen geven.”

8 maart