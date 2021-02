Uitstekende sound, draadloos en in-ear: dit zijn onze favoriete oortjes

MultimediaOok al zijn we nog altijd wat minder vaak op pad dan een jaar geleden: zelfs bij een wandeling, loopje of fietstocht in je buurt kan een stel draadloze oordopjes handig zijn. Onze techredacteur selecteert zijn vier favorieten van het moment.

Samsung Galaxy Buds Pro

Prijs: € 210

Eind vorig jaar bracht Samsung de niet al te hoog aangeschreven Galaxy Buds Live uit, waarop de Koreaanse fabrikant verder bouwde met deze Pro-versie. De kwaliteit van de audio is nu beter, en het aantal functies is uitgebreid. Nadeel: sommige functies werken alleen samen met andere Samsung-toestellen. Verder is het toestel water- en zweetresistent en heeft het een uitstekend werkende microfoon. Ook is de batterijduur – 5 uur zonder opladen, 18 uur met een beetje hulp van het oplaadkistje – niet meer dan gemiddeld. Bekijk hier de Samsung Galaxy Buds Pro.

Sony WF-1000XM3

Prijs: € 144

Ook de WF-1000XM3-oortjes van Sony doen het ongeveer 5 uur op één batterijlading, maar ze zijn wel flink in prijs gezakt sinds ze in de zomer van 2019 verschenen. Bovendien blijft de loepzuivere audio zo sterk dat ze een beetje een klassieker aan het worden zijn. Met diepe, maar niet overheersende bassen, en een prima balans tussen hoge en lage tonen. Ook de noisecancelling werkt prima, en de app met extra functies is lekker uitgebreid. De prettige bediening op de oortjes zelf haalt de foutenmarge naar beneden. De doppen zitten behoorlijk comfortabel, maar door het relatief hoge gewicht en de verdeling ervan is er wel wat risico op vallen. Bekijk hier de Sony WF-1000XM3.

Apple AirPods Pro

Prijs: € 207

De nieuwe AirPods zijn in een paar opzichten verbeterd ten opzichte van de voorgangers. Zoals spatwaterdichtheid, een verbeterde pasvorm met rubberen dopjes, een betere accuduur, en ook noisecancelling. Alleen ontbreekt er nog altijd volumebediening op de oortjes zelf, een element dat de concurrenten wél hebben. En als we eerlijk zijn, bestaan er al tal van concurrerende in-ear-hoofdtelefoons die over de hele lijn betere kwaliteit leveren voor een veel lagere prijs. Bekijk hier de Apple AirPods Pro.

Huawei FreeBuds Pro

Prijs: € 132

De Chinese fabrikant Huawei verscheen laat op het feest wat dit soort audioproducten betreft, maar maakte met zijn FreeBuds Pro toch meteen een stel prima oordoppen. Qua vorm lijken ze misschien erg op de AirPods Pro van Apple, maar ze schitteren onder meer met een druksensor in de steeltjes voor bediening op de doppen zelf. Ook hebben ze een uitstekende ruisonderdrukking. Hun audiokwaliteit is bovendien verrassend goed. Alleen zijn ze niet waterdicht, wat een beetje indruist tegen een van de andere voordelen die Huawei naar voren schuift: de ruisonderdrukking zou volgens de fabrikant zelfs harde wind wegfilteren. Helaas moet je dus wel opletten in de regen. Bekijk hier de Huawei FreeBuds Pro.

