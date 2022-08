Tweede verblijven te koop... bij onze buren: “Een hoeve op maat van wie van een uitdaging houdt, voor 182.500 euro”

“Deze grillige tomaat is een droomcombi­na­tie met mozzarella en basilicum”: groente­chef tipt welke soorten tomaten er zijn

De zomer is hét tomatenseizoen bij uitstek, maar natuurlijk is er meer dan één type tomaat terug te vinden in de winkel. “Tomaten zijn heel breed inzetbaar”, vindt groentegoeroe en chefkok Frank Fol. Welke soorten zijn er allemaal en wat zijn hun kenmerken? En welke gebruik je het best in een tomatensaus, bij mozzarella of bij een tomaat-garnaal? De chef legt het ons uit en deelt een exclusief recept om het beste uit de groente te halen.

