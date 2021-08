Tweede verblijf op Spaans golfdomein steeds populairder: “Het aankoopbedrag verschilt niet zo veel van een appartement aan zee”

Langs fruitte­lers, het Nationaal Park Hoge Kempen en door het water: dit zijn de favoriete Limburgse fietstoch­ten van Tom Boonen

18 augustus Over kaarsrechte (én kronkelende) wegen, langs fruittelers, door rustige kerkdorpen, uitkijkend over weidse landschappen: dat is fietsen in Limburg. “Je fietst hier zelfs door het water”, zegt Tom Boonen. “Of zo lijkt het althans. Dat is best welindrukwekkend.” Woon je in deze schitterende streek, of ga je hier op verkenning met je stalen ros? Deze routes moet je bovenaan je lijstje zetten volgens de voormalige wielerkampioen.