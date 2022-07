Tweede verblijf kopen in Italië? Dit moet je weten: “Voor een gewone makelaar telt vooral het afsluiten van de deal, en minder de bescherming van de koper”

Betaal je een meerwaarde­be­las­ting als je je tweede verblijf verkoopt? Fiscaal expert legt uit

Heel wat mensen hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in vastgoed, met hoge prijzen als gekend gevolg. De OESO trok eerder deze week nog aan de alarmbel, door te stellen dat huizen in ons land maar liefst 20 procent overgewaardeerd zijn. Een correctie lijkt zich op te dringen. Is dit dus het moment om je tweede verblijf van de hand te doen, voor het straks minder waard is? Of moet je rekening houden met een meerwaardebelasting? Onze geldexpert Michel Maus licht toe.

