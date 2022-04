Twee identieke schilderijen, maar het ene is 13 miljoen meer waard. Hoe kan dat?

Bij Christie’s – het roemruchte veilinghuis in Londen – staan twee kunstwerken van de Amerikaanse abstract-expressionistische kunstenaar Mark Rothko (1903-1970) in veiling. Op zich niet speciaals; het werk van de cultschilder die uitblonk in (vooral) rode vlakken, werd in het verleden al vaker te koop aangeboden. Alleen: er doet zich dezer dagen iets opmerkelijks voor. Twee schilderijen met roodoranje gestreepte vlakken, die wel heel sterk op mekaar gelijken, hebben een compleet verschillend prijskaartje. Hoe kan dat? Sofie Van de Velde, galeriste en kunstkenner, legt het uit.

“Het kan zomaar zijn dat een leek of niet-kunstkenner verbaasd is over dat grote verschil in waarde. De redenering is dan: die werken, 'Untitled (Shades of Red)’ en ‘No. 1', lijken toch heel sterk op mekaar, ze zullen dan toch ook evenveel opbrengen. Maar zo werkt dat niet”, zegt Sofie Van de Velde. “Om de waarde van een werk te bepalen, moet je verder kijken dan de eerste blik, dan wat je ziet op het doek. Er spelen andere factoren een rol. Heel belangrijk is wat we in kunstkringen de ‘pedigree’ noemen. Of anders gezegd: uit welke collectie is het werk op het moment van de veiling afkomstig? Het is best mogelijk dat de aanbieder van het ene werk een minimumprijs ingesteld heeft. Als die bereikt is, dan kan het werk verkocht worden. De andere aanbieder kan ervoor gekozen hebben om zo hoog mogelijk te gaan, omdat hij het werk bijvoorbeeld niet per hoéft te verkopen.”

Quote Christie’s waardeert ‘Untitled (Shades of Red)’ in een range tussen 60 en 80 miljoen dollar, het tweede, 'No. 1', in een range tussen 45 en 65 miljoen dollar. Sofie Van de Velde, Kunstkenner

“Op zich kan ook het jaar waarin het werk gemaakt is, een rol spelen. Ook dat staat weer los van de intrinsieke waarde van het werk – de waarde als kunstwerk op zich, dus. Ik kan niet exact inschatten wat de exacte betekenis van het jaar is in deze twee specifieke gevallen.” ‘Untitled (Shades of Red)’ is een werk uit 1961, 'No. 1' stamt uit 1962. In 1962 had Rothko eigenlijk al voor een groot deel afscheid genomen van zijn typisch rode doeken. ‘No. 1' had hij trouwens ook al in licht andere vorm (met ook een stuk blauw erin verwekt) gemaakt in 1954. In dat jaar was hij volop actief als abstract meester. Christie’s waardeert 'Untitled (Shades of Red)’ in een range tussen 60 en 80 miljoen dollar (tussen 55 en 73 miljoen euro, red.), het tweede, 'No. 1', in een range tussen 45 en 65 miljoen dollar (tussen 41 en 60 miljoen euro, red.). Dat tien jaar geleden een ander werk uit 1961 (het jaar van 'Untitled’) met de naam ‘Orange, Red, Yellow’ voor een bedrag van bijna 87 miljoen dollar geveild werd, kan volgens Christie’s een rol spelen in het waardeverschil: 1961 was op zich een topjaar voor Rothko.

Te kort door de bocht

Er zijn nog factoren, vertelt Van de Velde: “Hoe vaak is het werk al tentoongesteld? Hoe vaak komt het voor in de literatuur? En ook, zeker en vast: wat is de conditie van het werk? In wat voor staat bevindt het zich? Moet het gerestaureerd worden? Is het ene werk relevanter binnen het oeuvre van de kunstenaar? Dergelijke dingen spelen allemaal een rol. Kortom: het is veel te kort door de bocht om zomaar te zeggen dat sterk gelijkende werken van één kunstenaar evenveel zouden moeten opbrengen.”

In ieder geval, besluit de galeriste: “Ik snap de vraag wel. Eigenlijk heeft het uiteindelijk allemaal te maken met de complexiteit van de secundaire markt, de markt van koper en doorverkoper, waarin dus afkomst en relevantie een rol spelen. De primaire markt – waarin de kunstenaar rechtstreeks verkoopt aan een liefhebber – is in dat opzicht eenvoudiger.”

Lees ook: