Twee bijna identitieke Rothko-schilderijen, toch prijsverschil van zo’n 14 miljoen euro. Hoe kan dat?

Bij Christie’s – het roemruchte veilinghuis in Londen – staan twee kunstwerken van de Amerikaanse abstract-expressionistische kunstenaar Mark Rothko (1903-1970) klaar om geveild te worden. Op zich is dit niet zo bijzonder: de cultschilder die uitblonk in (vooral) rode vlakken, werd in het verleden al vaker te koop aangeboden. Alleen doet er zich dezer dagen wel iets opmerkelijks voor. Twee werken met roodoranje gestreepte vlakken, die wel heel sterk op elkaar lijken, hebben een compleet verschillend prijskaartje. Het ene schilderij - Untitled (Shades of Red) wordt geschat op 41.000.000 tot 59.000.000 euro, het andere (No. 1) op 55.000.000 tot 73.000.000 euro. Hoe kan dat?