Twee bijna identieke Rothko-schilderijen, toch prijsverschil van zo’n 14 miljoen euro. Hoe kan dat?

Hoe vies en ongezond is het écht om op de grond gevallen voeding toch nog op te eten?

De vijfsecondenregel kennen we allemaal: als je eten dat op de grond is gevallen binnen de vijf seconden opraapt, dan is het voedsel nog niet besmet met bacteriën. Gewoon even blazen of erover vegen en het voedsel mag gewoon gegeten worden zonder gevaar voor de gezondheid. Kruipen bacteriën echt pas na vijf seconden op eten?

