Tulpen die maar blijven groeien in hun vaas: hoe kan dat? “Zet ze niet bij rijp fruit”

Deze zomer genieten van een mooi gazon? De voorberei­ding start vandaag: “Pak kale plekken nu aan om onkruid geen kans te geven”

Een egaal groene grasmat is een ware traktatie in de zomermaanden. Maar vergeet niet: het succes van een tiptop gazon begint nu. Gras dat goed verzorgd en gevoed is recupereert snel na de winter en ligt er na de eerste maaibeurten weer vol en frisgroen bij, legt tuinexperte Laurence Machiels uit. “Wil je grassprietjes in plaats van mos tussen je tenen voelen, hou dan de zuurtegraad van je bodem op peil.”

6 maart