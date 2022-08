Tuinieren in augustus: vooral genieten van je tuin

Bestrijd de hitte in je tuin

In augustus is de hitte bestrijden misschien wel de belangrijkste taak in de tuin. “Controleer de aarde op vochtigheid en zorg ervoor dat de planten regelmatig water krijgen”, vertelt Verelst. “In serres en tuinkassen laat je alle deuren open als het warm is. Zo voorkom je dat planten bezwijken onder de hitte. En het is natuurlijk ook een goed idee om schaaltjes met water voor dieren te plaatsen.”

Maaien hoeft niet…

Gazons zien af in de zomer. “Wat het gazon betreft, moet je geen uitzonderlijke inspanningen leveren”, vertelt Verelst. “Maai het gras niet te kort, het mag gerust wat langer groeien. Zo is het gazon beter bestand tegen de zon en de hitte.” Met deze tips voorkom en herstel je een dor gazon.

… met uitzondering van de bloemenweide

Heb je een bloemenweide in je tuin? Dan moet je wel aan de slag. “Wanneer de bloemen voor een stuk uitgebloeid zijn, moet je de grasmachine bovenhalen”, zegt Verelst. “Maai de bloemenweide en laat het maaisel liggen zodat de zaadjes een plekje kunnen zoeken voor volgend jaar.”

Augustus betekent oogsttijd

Augustus is de oogstmaand bij uitstek. Alles in je tuin kan geoogst worden, ook de eerste fruitsoorten. “Appels en peren kan je tegenwoordig meestal al in augustus oogsten, zeker wanneer het warm geweest is en er veel zonuren waren”, verduidelijkt Verelst. “De officiële oogstdag van de conferencepeer valt dit jaar op 22 augustus.”

“Ik raad aan om begin augustus te selecteren in je fruitbomen”, voegt Verelst er nog aan toe. “Kleine appels en peren die niet volgroeid zullen geraken, haal je beter weg om de groei van de andere vruchten te stimuleren.”

“Bij tomaten mag je zeer geducht bladeren verwijderen. Zo kunnen ze extra snel kleuren en je wapent tomatenplanten op die manier ook tegen de tomatenplaag. Die plaag wordt veroorzaakt door een schimmel die zich hecht aan de bladeren”, geeft Verelst mee als tip.

“Augustus is bovendien de ideale maand om je kruidentuin kort te wieken. Zo kunnen de planten nog nieuwe blaadjes aanmaken vooraleer de winter intreedt”, vertelt Verelst.

Verder kan je ook al uien en look oogsten als ze op het juiste moment geplant zijn. Hetzelfde geldt voor aardappelen. Bovendien is het tijd om de laatste bonen te oogsten. “De planten die einde productie zijn, zoals struiken van erwten bijvoorbeeld, mag je weghalen”, vertelt Verelst. “Je creëert zo alvast plaats in je moestuin voor nieuwe groentes.”

De moestuin

Je kan je moestuin in augustus namelijk alweer aanvullen. “Sla, veldsla en peterselie hebben slechts enkele weken groeitijd nodig voor je ze kan oogsten”, geeft Verelst mee. Wie in september nog zelfgekweekte salades wil eten, weet dus wat te doen.

Planten delen en vermeerderen

Wil je planten in je tuin verjongen? Dan is augustus een goede maand om dat te doen. “Planten vermeerderen kan zeker in augustus, maar zorg er wel voor dat je de planten veel water geeft”, zegt Verelst.

Snoeien hoeft nog niet

Snoeien hoeft eigenlijk niet in augustus. “Het kan eventueel al, maar het is beter om er nog wat mee te wachten”, zegt Verelst. “In augustus zijn er namelijk nog heel veel lichturen, waardoor de planten snel terug kunnen uitschieten.”

Er is ook weinig tot geen onkruid om weg te halen. Wat je wel moet doen, is uitgebloeide bloemen afknippen. “Verwelkende bloemen neem je beter weg. Zo kan de plant alle energie gebruiken om nieuwe bloemknoppen te doen uitkomen.”

Bemesten ook niet

Het is dus erg rustig in de tuin. “Ook bemesten hoef je niet te doen”, vertelt Verelst. “In augustus is er een gigantische fotosynthese waardoor mest op de tweede plaats komt.”

Kortom, de grasmachine, snoeischaar en hark mag je in augustus opbergen. Het draait in deze maand vooral om genieten van je tuin. En je kan letterlijk de vruchten plukken van al je hard labeur van de afgelopen maanden.

