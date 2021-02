Trouwen, samenwonen of elk apart: wat is het meest voordelig voor je belastingen én erfenis? Onze belastingexpert geeft advies

Vanaf 14 februari kunnen we alweer genieten van een nieuw seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Maar wat betekent het nu voor je belastingen en nalatenschap als je in het huwelijksbootje stapt? En wat als je kiest om te gaan samenwonen of net elk apart blijft wonen? “De verschillen zijn groot genoeg om je er op voorhand héél goed over te bezinnen”, zegt onze fiscaal expert Michel Maus. Hoe zwaar je belast wordt, hangt bovendien af van waar je je als koppel gaat vestigen.