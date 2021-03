Trekhaak-, dak- of achterklepdrager: welk type fietsendrager kies je het best en wat kost het je?

“Energiere­pen of gelletjes onderweg? Pistolets zijn ook goed, hoor”: Tom Boonen beant­woordt vragen van onze lezers (Het beste van de zomer, deel 4)

25 augustus In de aanloop naar de ‘Ronde van HLN’-Summer Challenge met Tom Boonen stuurden onze lezers meer dan 300 vragen in voor de voormalige wereldkampioen wielrennen. Welk materiaal voorzie je best? Wat neem je mee om onderweg te eten? Bestaan er trucjes om vlotter tegen de wind in te rijden? Wij legden enkele prangende vragen voor aan Boonen.