Traumatherapie op basis van oogbewegingen raakt steeds meer ingeburgerd: "EMDR is geen wondermiddel, maar je kan er verrassend veel mee”

“Hoe ouder ik word, hoe meer ik ’s nachts naar het toilet moet. Hoe verhelp ik dat?” Slaapexper­te beant­woordt 23 lezersvra­gen over slapen

Slapen heeft een immense impact op onze fysieke en mentale gezondheid. Geen wonder dat we ons zorgen maken als het slecht gaat. Slaapexperte Annelies Smolders beantwoordt drieëntwintig prangende vragen van onze lezers. Over grote problemen, zoals slapeloosheid sinds corona of een partner die heel luid snurkt. Maar ook over kleine beslommmeringen: is het slecht om altijd met oordopjes te slapen en doet een matras op maat echt wonderen? “Minder slapen kan heilzaam zijn.”

28 oktober