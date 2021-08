Trappen door West-Vlaanderen: Tom Boonen toont de mooiste routes voor fietsers van elk niveau

21 originele dagtrips in Vlaanderen: van volksspe­len in Poperinge tot sprookjes­ta­fe­re­len in Voeren

28 juni Tijd om de vleugels weer uit te slaan, want de zomervakantie staat nu echt voor de deur. Onze redactie selecteerde 168 tips uit 21 regio’s voor een origineel dagtripje in eigen land en laat de platgetreden paadjes daarbij met alle plezier links liggen. Wat dacht u van een ondergrondse wandeling in Antwerpen? Of een maisdoolhof in Waterland-Oudeman?