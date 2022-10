Trakteer jezelf op een last minute trip naar zee: hier verblijf je drie dagen voor minder dan 100 euro per persoon

HLN ShopHet is uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. De levensgenieters onder ons laten dit niet aan zich voorbijgaan en trakteren zichzelf op een uitje naar zee. Je zwemkostuum hoef je dan niet meteen boven te halen, heerlijk uitwaaien, mooie wandelingen langs het water en klinken in de laatste zon op de vele terrassen staan wél op het programma. HLN Shop belicht drie lastminute vakanties in Nederland, Frankrijk en eigen land waar je je voor minder dan 100 euro per persoon in de watten laat leggen.

Uitwaaien in De Panne

Wie wil profiteren van het lenteachtige weer zonder de grens over te steken, doet dit als een volleerde bon vivant in De Panne. Deze westelijke uitloper van de Belgische kust mondt uit in het erg mooie natuurreservaat De Westhoek, dat de grens met Frankrijk markeert. Naast strand en indrukwekkende duinen wandel je er door gras- en draslanden en bots je misschien wel op de konikpaarden en Schotse hooglandrunderen die er grazen. Maar ook De Panne zelf is een bezoek meer dan waard. Je ontwaart er tal van architectonische pareltjes, bezoekt het vernieuwde Museum Cabour dat je terugflitst naar de Tweede Wereldoorlog en shopfanaten halen hun hart op in de Zeelaan, de winkelstraat van De Panne. In deelgemeente Adinkerke leef je je dan weer uit in pretpark Plopsaland.

Buitenkansje: in C-Hotels Continental logeer je twee nachten en drie dagen in een magistraal art-nouveaugebouw aan 97 euro per persoon, inclusief ontbijtbuffet en kustpas.

Volledig scherm C-Hotels Continental. © TUI

Mondain genieten in Normandië

Trek je liever de grens over, kikker je gegarandeerd ook op van de zilte Noordzeelucht in Normandië. Le Havre aan de monding van de Seine is de perfecte uitvalsbasis om zowel van de rust van de kust te genieten, als van alle voordelen die het stadse leven met zich meebrengt. De nieuwe stad kreeg na WO II vorm dankzij architect Auguste Perret en prijkt niet voor niets op de UNESCO Werelderfgoedlijst. In de ruimere omgeving zijn de historische parel Honfleur (op 23 km) met zijn pittoreske haven, Étretat (op 37 km), bekend om zijn prachtige kliffen en krijtrotsen, en de weelderige badplaats met casino Deauville (op 42 km) absoluut de moeite om halt te houden.

Onze tip: Viersterrenhotel Mercure Bassin du Commerce in het hart van Le Havre verwelkomt je drie dagen en twee nachten aan 86 euro per persoon, inclusief ontbijtbuffet en late check-out op zondag.

Volledig scherm Hotel Mercure Bassin du Commerce. © TUI

Het beste van twee werelden in Volendam

Een heerlijke plek aan het water bij onze noorderburen is dan weer Volendam. Deed je dit beroemde vissersdorp niet eerder aan, is het hoog tijd om je bezoek te plannen. Volemdam boogt op een rijke geschiedenis en kent een prachtige ligging aan de oevers van het Markermeer. Je komt weer helemaal op je plooi in de natuur, dompelt je onder in folklore en cultuur en proeft van lokale specialiteiten uit zee zoals kibbeling, gerookte paling en rauwe haring. Je bevindt je er bovendien op amper 20 km van Amsterdam. Zo kan je na een korte autorit steeds het bruisende stadsleven induiken. Zodra je voldoende uitgewaaid bent weliswaar.

Volop genieten aan een zachte prijs: Hotel Spaander was de hotspot voor kunstenaars in de 19e eeuw. Je verblijft er drie dagen en twee nachten aan 92 euro per persoon, inclusief ontbijtbuffet en toegang tot binnenzwembad, dampbad en sauna.

Volledig scherm Hotel Spaander. © TUI

Andere horizonten verkennen? Bekijk hier alle deals voor een weekendje weg in de HLN Shop.

Lees ook:

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.