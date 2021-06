Tot zes euro per overschrijving: zoveel betaal je voor offline bankverrichtingen vandaag

Onze redactrice test 3D-geprinte zooltjes: “Al na een paar dagen voel ik ze niet meer zitten en is ook mijn kniepijn verleden tijd”

29 juni Als we al iets positiefs hebben overgehouden aan de coronamiserie, dan is het wel dat we massaal meer begonnen te wandelen. Domper: daarmee namen ook de rug-, heup-, knie- en voetklachten toe. Maar dankzij de nieuwste (Belgische!) technologie kunnen die vaak verholpen worden met 3D-geprinte inlegzolen van Phits, op maat van je voet(afwijking). “De mogelijkheden zijn op enkele jaren tijd enorm toegenomen, zowel voor gewone gebruikers als voor sporters”, geeft kinesitherapeute Eef Lantin mee. Hoeveel kost dat en hoe gaat dat in zijn werk? We zochten het proefondervindelijk uit.