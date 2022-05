“Tot enkele weken na de behandeling kun je last blijven hebben”: expert geeft advies om schurft aan te pakken. Een oplossing heb je al voor 14 euro

“Psoriasis kan op alle leeftijden ontstaan": hoe kan je de huidziekte voorkomen en behandelen?

Vandaag is het Wereld Psoriasis Dag: een vaak voorkomende huidziekte waar specialisten nog niet al het fijne over weten. Wat wel zeker is, is dat een fout in het immuunsysteem daarbij een ontsteking veroorzaakt op de huid met rode en dikke vlekken tot gevolg, die vervolgens – volgens het Griekse woord ‘psora’ – beginnen af te schilferen. Dermatoloog dr. Thomas Maselis vertelt wat je kan doen tegen dit vervelende kwaaltje.

29 september