Tot 8 op de 10 mensen hebben een kenmerk van ADHD: hoe herken je het bij jezelf en anderen? En wat kan je ertegen doen?

ADHD – de klinkende afkorting is in menig oor bekend, al helemaal in de klas, op de speelplaats en in de lerarenkamer. Het is dan ook een van de meest voorkomende stoornissen bij kinderen. Hoe herken je een kind met ADHD? En hoe weet je of je zelf aan de aandoening lijdt? En wat kan je doen om jezelf of een kind met ADHD beter te ondersteunen? We vragen het aan KU Leuven-onderzoeker en klinisch psycholoog Matson Driesen: “Een psychiater of huisarts die je een hersenscan laat ondergaan, is een grote charlatan.”