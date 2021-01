Topkinesist Lieven Maesschalck deelt de beste work-out om je borsten te verstevigen: “Door drie keer per week te oefenen bereik je al resultaat”

Fiets op stal? Topkine­sist Lieven Maesschal­ck toont de beste work-out om fit te blijven tijdens de winter

22 december Een hele winter geen pedaal meer aanraken om dan in maart in ware Wout van Aert-stijl weer op de fiets te springen? Geen goed idee. “Met zo’n bruuske heropstart kan je je lichaam overbelasten”, zegt topkinesist Lieven Maesschalck van Move to Cure. “Blijf zoveel mogelijk fietsen en trainingen doen om je romp, rug en kracht te versterken om in de lente fit te zijn.” Maar welke oefeningen doe je dan het best?