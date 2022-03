Topdokter waarschuwt voor stijgend aantal pancreaskankers, maar: “De laatste jaren zijn behandelmogelijkheden erop vooruitgegaan”

Woon. Designpret op het toilet: de eerste wc’s die echt gezien mogen worden

Hoewel we er heel wat tijd op doorbrengen – naar schatting 50 minuten per week en één tot drie jaar in een mensenleven – is er nooit veel aandacht uitgegaan naar het design van een toilet. Daar komt nu eindelijk verandering in, dankzij het Franse merk Trone. Dat lanceert twee collecties die er zo fraai uitzien dat je je bijna zou willen opsluiten in het kleinste kamertje.

