Topboeken aan een zacht prijsje: deze 5 bestsellers passen perfect onder de kerstboom

Voor literatuurfreaks

De Britse schrijfster Claire-Louise Bennett wist critici en fans wereldwijd te overtuigen met haar nieuwste roman ‘Kassa 19’, waarin ze het lezen en schrijven zélf bezingt. Ze tovert een jong meisje uit haar pen dat op haar beurt verhalen optekent in haar schoolschrift en haar eerste verwonderde stappen in de wereld van de letterkunde zet.

Verwacht je aan een verrassend origineel boek dat bulkt van de literaire referenties. Een summum voor de echte boekenfanaat.



Nobelprijs 2022: flinterdun, loodzwaar

Op zoek naar leesvoer van de állerbovenste plank? In het vakje nobelprijsliteratuur vinden we sinds kort het oeuvre van Annie Ernaux terug. In oktober kreeg de Franse auteur de prestigieuze Zweedse onderscheiding toebedeeld en om dat te vieren scoor je haar pennenvrucht ‘Het Voorval’ nu aan voordeeltarief. Deze topper telt nauwelijks 80 pagina’s, maar meer heeft Ernaux niet nodig om je van je stoel te blazen.

Zoals steeds neemt ze haar eigen ervaringen als uitgangspunt: in het geval van ‘Het Voorval’ is dat een abortus die ze in 1963 onderging. Destijds nog illegaal in Frankrijk en ook vandaag nog brandend actueel.



Waargebeurd van eigen bodem

Ook Jeroen Theunissen noteert in zijn jongste boek de werkelijkheid op virtuoze wijze. Met ‘Ik = cartograaf’ presenteerde hij in mei zijn eerste literaire non-fictieboek. We volgen de Gentse dichter-schrijver terwijl hij te voet Europa doorkruist, van het uiterste westen van Ierland tot in Istanbul.

Tijdens deze fascinerende tocht stelt hij de dingen rondom hem in vraag en spaart daarbij vooral ook zichzelf niet.



Literaire misdaad

Lezers die van spanning en intelligente misdaad houden, zullen smullen van het meest recente werk van de Amerikaanse schrijfster Jean Hanff Korelitz. Met ‘De Plot’ levert ze een knaller van een thriller af. Hoofdpersonage is een gefaalde schrijver/lesgever die met een zich toegeëigend scenario van een student alsnog een literaire hit scoort, maar daar uiteraard niet zomaar mee wegkomt.

Net als haar bekendste roman ‘You Should Have Known’ (door HBO ingeblikt tot de serie ‘The Undoing’) is er ook van ‘De Plot’ een schermadaptatie voorzien, verzorgd door Hulu ditmaal en met onder meer steracteur Mahershala Ali in de cast.



Poëzie met een vleugje politiek

Poëziefans moeten dan weer bij voormalig Amsterdams stadsdichter Mustafa Stitou zijn. Na zijn laatste bundel ‘Tempel’ uit 2013 stelde hij ons geduld negen jaar lang op de proef, maar zijn vijfde wapenfeit laat ons nu in geen geval op onze honger zitten.

In ‘Waar is het lam?’ fileert Stitou thema’s als religie en geweld en laat zijn licht schijnen op het drama van het offer, kunstig balancerend tussen angst en verlangen en het persoonlijke en politieke.



