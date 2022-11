Ton (65) lijkt altijd dronken, maar eigenlijk is hij ziek: “Deze neurogische aandoening beïnvloedt je bewegingen en lichaamsbalans”

“Iedere ochtend word ik wakker naast een andere vrouw”: Steven (45) heeft net zoals Brad Pitt last van gezichts­blind­heid

In de spiegel kijken, maar jezelf niet herkennen. Het overkomt Steven Boers (45) iedere dag. Net zoals wereldster Brad Pitt lijdt hij aan prosopagnosie of gezichtsblindheid. “Ik heb al de verkeerde kinderen van school willen halen, en weet eigenlijk niet hoe mijn vrouw eruitziet.” Maar wat is de oorzaak hiervan? En kan je er iets tegen doen? Wij vroegen raad aan neuropsycholoog prof. Christophe Lafosse. “Je kunt je brein trainen door eenvoudige trucjes te gebruiken.”

8 juli