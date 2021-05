Tom Waes (52) laat in zijn portemonnee kijken: "Voor mij moet geld rollen"

Tom Waes (52) — presentator, regisseur, acteur en occasioneel zanger — laat in zijn portemonnee én zijn ziel kijken. In onze rubriek Centen en percenten vertelt hij openhartig over hoe hij met geld omgaat, waar hij in investeert en welke financiële lessen hij geleerd heeft. “De komende vijftien jaar moet ik uitzoeken hoe ik al mijn noeste arbeid kan verzilveren om ook in de herfst van mijn leven geen armoezaaier te worden.”