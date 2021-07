Tom (50) zijn villa aan de Portugese Zilverkust blijkt een uitstekende investering: "De afgelopen periode namen de prijzen van een nieuwbouw elk jaar met 6 à 7 % toe"

Betaalbaar logeren in de meest prachtige streken van Portugal: onze reisexpert toont de mooiste logies

2 juni Nog op zoek naar mooie logies voor de zomervakantie? In Portugal ben je als Belgische toerist alvast weer welkom. Met de 5 locaties en accommodaties die onze reisexpert Johan Lambrechts verspreid over het vakantieland tipt, vind je nog een betaalbaar plekje voor de zomervakantie. “In de Alentejo-streek waan je je zo in Toscane.”