Tom (40) herstelt van een herseninfarct: “Vanaf 25 jaar loop je een risico van 1 op de 4 om tijdens jouw leven een beroerte door te maken”

Is de pil nog verant­woord op latere leeftijd? “Voor vrouwen boven de 40 is het risico ten opzichte van niet-pilgebruik­sters bijna 6 keer groter”

De anticonceptiepil is voor vele vrouwen nog steeds het handigste voorbehoedsmiddel, maar er blijken ook wel wat risico’s aan verbonden te zijn. Na hun veertigste is er bij pilgebruiksters een vergroot risico op trombose. Daar is nog weinig aandacht voor, waardoor het vaak opeens te laat is. “Altijd als ik vrouwen spreek die een trombose hebben gehad, vragen ze me: waarom wist ik dit niet?”

22 augustus