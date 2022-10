Toen Annemarie zwanger raakte, veranderde haar droomman ineens in een gewelddadige narcist

Nina’s moeder had münchhau­sen-by-proxy: “Ik zat jaren in rolstoel die ik niet nodig had en moest doen alsof ik ziek was”

Jarenlang moest Nina Blom (47) doen alsof ze ziek was. Als dat niet lukte, werd ze door haar moeder ook écht ziek gemaakt. Het syndroom van Münchhausen-by-proxy wordt dat genoemd. “Als ik weigerde, werd mijn moeder boos. Toen ik jong was, maakte ze dan mijn speelgoed kapot. Later begon ze ook echt te slaan”, vertelt Nina, die werkt aan een graphic novel over haar verhaal.

