Toch parkeren in je voortuin? Expert legt uit wat de mogelijkheden zijn en wat het je kost

Jobs Gebrek aan verpleeg­kun­di­gen blijft ons parten spelen: 5 verklarin­gen

14 april De verpleegkundige is een vaste klant in de top 10 van meest hardnekkige knelpuntberoepen. Mede door de coronacrisis is nog extra duidelijk geworden hoe problematisch dat is. De laatste stand van zaken: 1.466 openstaande vacatures bij de VDAB, tegenover 610 werkzoekenden (cijfers voor eind februari). Jobat.be ging op zoek naar een verklaring.