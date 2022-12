Tip voor een winterse boswandeling: spot het zeldzame ‘ijshaar’

Natuurlijk speelt het weer een belangrijke rol in heel dit proces. Allereerst moet het loofhout (meestal eik of beuk) voldoende nat zijn. Maar met sneeuw of regen alleen kom je er niet. Er moet ook voldoende waterdamp in de lucht aanwezig zijn. Anders verdampt het vocht dat uit het hout ontsnapt in plaats van te bevriezen. Voor dat laatste heb je dus ook een temperatuur onder het vriespunt nodig. Wat lichte vorst ‘s nachts is ideaal. Gemiddeld vriest het zo’n 46 keer per jaar in België, zoals in deze tijd van het jaar. Tot slot moet het ook windstil zijn en moet er voldoende schaduw zijn. Een beetje zon en … poef … het ijshaar is verdwenen.