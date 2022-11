Tinneke en Yannick bouwden 10 jaar geleden houtskeletwoning die vandaag onbetaalbaar zou zijn: “Voor die prijs kan je ze nu niet meer bouwen”

Het rijhuis in Knokke van Kristof en Tanja was relatief duur, maar kan na 2 jaar al 140.000 euro meer opleveren

Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert Björn Cocquyt neemt de proef op de som. Deze week bezoekt hij met Bram Vanballenberghe van Liv’Immo een ruime rijwoning in Knokke. Zulke huizen zijn schaars en daarom is het niet gek om nu 140.000 euro meer te vragen dan bij de verkoop in 2020.

19 oktober