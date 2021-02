Tim (35) kocht 6 jaar geleden zijn rijwoning in Mechelen voor 226.000 euro, hoeveel is ze vandaag waard?

Debbie (31) en Kevin (34) lieten hun in 2018 gekochte en pas gerenoveer­de woning schatten: “Deze prijs hadden we niet verwacht”

1 februari Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert neemt de proef op de som. Deze week stuurt hij Nele Demeyer van Vastgoed Demeyer naar het huis van Debbie (31) en Kevin (34) in Roeselare. Zij kochten de ruime woning in 2018 voor 300.000 euro, en staken 50.000 euro in de renovatie. Wat is ze vandaag waard bij een eventuele verkoop?