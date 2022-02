TikTokkers promoten bananenschillen tegen huidproblemen, maar werken die echt? “Ze zitten alvast bomvol vitaminen”

Kreunt je huid ook onder het koude weer? Verschillende - zelfverklaarde - gezondheidsgoeroes op TikTok zweren bij een maskertje van bananenschil voor een mooiere en gezondere glow . Wij polsten bij dermatoloog dr. Thomas Maselis of daar iets van aan is, en zochten uit of het fruit nog meer slimme toepassingen heeft. “Er is ooit bananenschilextract ingespoten bij muizen. De onderzoekers stelden vast dat de dieren minder depressief werden.”

“Voor zover ik weet zitten er geen schadelijke stoffen in bananenschil. Het kan dus zeker geen kwaad om de TikTok-trucs eens te proberen”, zegt dr. Maselis. “Bananenschillen bevatten zelfs een hoop stoffen die nuttig zouden kunnen zijn voor de huid, zoals de vitaminen A, B, C en E en de mineralen zink, ijzer en mangaan. Die zaken laten wij ook in crèmes verwerken om de huid wat te kalmeren. Het zou dus een verklaring kunnen zijn voor alle succesvideo's online. De bananenschil van vooral onrijpe bananen bevat bovendien ook fruitzuren die een positief effect kunnen hebben.”

“Was de bananenschil wel goed vooraleer je een stuk ervan op je huid legt of smeert, want er worden veel insecticiden en pesticiden op gespoten. Die wil je niet in of op je lichaam krijgen”, voegt de dermatoloog eraan toe. “Ter voorbereiding op dit stuk vond ik ook enkele blogs van mensen die smoothies maken van bananenschillen. Geen idee hoe ze die binnenkrijgen. (lacht) De bananenschil heeft een verschrikkelijke smaak. Nog een leuk weetje: er is ooit bananenschilextract ingespoten bij de muis. De onderzoekers stelden vast dat het dier minder depressief werd.”

Rimpels en acne

Volgens de TikTokkers die stukjes bananenschil op hun huid leggen en/of smeren en de bloggers die trouw zweren aan de banaan, zouden de schillen helpen bij heel wat huidirritaties en -kwalen. Denk maar aan de bestrijding van wratten, wallen, acne, droge huid, hielkloven, vettige huid, jeukende hoofdhuid en rimpels. Toch wil dr. Maselis dat nuanceren: “Ondanks de mogelijke verklaringen is er vanuit wetenschappelijk en medisch oogpunt geen enkel bewijs is dat bananenschillen écht goed zijn voor de huid. Al betekent dat niet dat ze niet werken. Eigenlijk zouden we drie maanden lang honderd mensen een huidcrème moeten laten aanbrengen aan de rechterkant van het gelaat en bananenschil aan de linkerkant, om zo het verschil in kaart te brengen. Maar dat is tot op vandaag nog nooit gebeurd. Daarom is het onmogelijk om hier onderbouwde uitspraken over te doen.”

Quote Bloggers geven aan: kijk, mijn wratten zijn weg. Maar wratten verdwijnen ook vanzelf. Eigenlijk kan je dus niet bewijzen dat dat te danken is aan de bananen­schil. Dermatoloog dr. Thomas Maselis

Volgens de dermatoloog speelt de macht van sociale media alvast een grote rol in de verspreiding van zulke theorieën. “Je kan van alles lanceren en heel veel mensen lopen er zomaar achterna. Dat merk je ook bij de content van antivaxers. Bloggers geven aan: kijk, mijn wratten zijn weg. Maar wratten verdwijnen ook vanzelf. Eigenlijk kan je dus niet bewijzen dat dat te danken is aan de bananenschil”, besluit dr. Maselis. Bij huidproblemen raadpleeg je volgens hem toch nog altijd beter een arts.

Wil je toch zo'n bananenmasker proberen? Volgens TikTok is de juiste werkwijze om de schil te pureren, het goedje aan te brengen op je huid en het na 20 minuten goed af te spoelen. Succes!

Waar is zijn bananenschillen nog meer goed voor? Onder het motto “baat het niet, dan schaadt het niet” kan je bananenschil aanbrengen ... • Op je tanden: Het is aangetoond dat extracten van de bananenschil bacteriedodend zijn. Zo zouden ze effectief zijn tegen actinomyces en de porphyromonas, die een rol spelen bij tandbederf. Bananenschil zou je dus kunnen helpen aan gezondere of wittere tanden. Snijd een bananenschil in kleine stukjes en wrijf meerdere keren per dag met de binnenkant over je tanden. • In je haar: Maak je eigen haarmasker: dompel een bananenschil onder in een glas water en eenmaal de schil week is pureer je ze en breng je het goedje aan op je haar. Laat een halfuur intrekken en spoel goed uit voor glanzende lokken. Quote Wrijf je lederen schoenen in met de binnenzij­de van een bananen­schil. Ze zouden opnieuw moeten blinken als voorheen. • Op schoenen en planten: Wrijf je lederen schoenen in met de binnenzijde van een bananenschil. Ze zouden opnieuw moeten blinken als voorheen. Hetzelfde geldt voor de bladeren van je kamerplanten. Je kan die oppoetsen met de schillen zelf, maar je kan de planten ook helpen met bananenwater, eventueel in combinatie met een spuitfles. Vul een pot met water en voeg daar enkele schillen aan toe. Laat twee dagen trekken. Haal de schillen eruit en leng het bananenwater aan met vers water (verhouding 1:5). Begiet je planten ongeveer één keer per maand met deze mineraalrijke vloeistof. Het kalium en fosfor zouden voor een boost en betere groei zorgen, vooral bij tropische planten. • In de tuin: Om te onthouden voor de lente: een bananenschil dient als natuurlijke meststof. Leg de schil met de binnenkant op de aarde, ter hoogte van de wortels van je planten. De schillen zouden ook vlinders aantrekken omdat deze verleid worden door de zoete fruitgeur. • Bij de strijd tegen bladluizen: Bladluizen hebben een bloedhekel aan bananen. Heb je ermee te maken? Stop stukjes bananenschil op ongeveer 2 centimeter onder de grond aan de stam van de plant. Weg blijven die vervelende beestjes.

