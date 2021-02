Tijm tegen de kriebelhoest, salie voor een zere keel: onze tuinexperte tipt de beste verse kruiden om winterkwaaltjes te verlichten

De helende kracht van natuur: deze 12 smaakma­kers kunnen je gezondheid bevorderen

19 oktober Venkel tegen darmkrampen, knoflook voor je hart ... Heel wat vertrouwde smaakmakers leveren niet alleen vezels, vitaminen en mineralen, maar kunnen nog meer voor je gezondheid betekenen. Deze helende ingrediënten helpen kwaaltjes en ziekten voorkomen. Doctor in de farmacie Geert Vergote legt uit: “Wij grijpen nogal snel naar pijnstillers, ontstekingsremmers of antibiotica om ons goed te voelen. Dat is alsof je banale tandpijn zou behandelen met morfine.”