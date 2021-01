Tijd om je kerstboom af te breken? Onze tuinexperte legt uit hoe je hem het best recycleert

Kalmthout Arboretum organi­seert virtuele ‘Miss Hamamelis’

6 januari Het Arboretum in Kalmthout organiseert traditiegetrouw in januari de Hamamelisfeesten. De plantentuin heeft immers de grootste collectie toverhazelaars in heel Europa en die staan in deze periode in bloei. Normaal wordt er ook een verkiezing gehouden voor de mooiste toverhazelaar. Die zal nu door corona voor het eerst digitaal georganiseerd worden.