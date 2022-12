Tien procent minder gas gebruiken bij het verwarmen? Dat doe je met dit handige gadget

HLN ShopNu de energieprijzen hoog zijn en de temperaturen laag, is het meer dan ooit tijd om te snoeien in je verbruik. Daar zijn legio manieren toe: gaande van isoleren en de keuze voor een zuinige verwarmingsinstallatie tot simpelweg de thermostaat terugdraaien en je ketel goed onderhouden. Een bijkomende optie is het plaatsen van radiatorventilatoren. Ben je nog niet vertrouwd met deze handige tool? HLN Shop overloopt wat je moet weten.

De radiatorventilator is een recente Nederlandse uitvinding. Je plaatst het apparaat meestal onderaan je radiator en als de temperatuur daar ongeveer 30 graden bereikt, zal de ventilator met behulp van een sensor aanspringen en de warme lucht als een föhn doorheen de kamer blazen. Op die manier zal de ruimte sneller opwarmen en ben je op koude dagen minder vlug geneigd de verwarming hoger te draaien.

Er zijn verschillende systemen en modellen verkrijgbaar, waaronder het meermaals onderscheiden en duurzaam geproduceerde SpeedComfort. Dit product viel in 2020 in de prijzen toen het de award ‘groenste idee van Nederland’ wegkaapte.



Tip: Bekijk de SpeedComfort-radiatorventilatoren in de HLN Shop, nu aan voordeelprijs.

Volledig scherm Met een magneetsysteem klikt de radiatorventilator op vrijwel ieder type radiator of convector gemakkelijk vast. © HLN Shop

Duurzaam

Doordat de ruimte met een radiatorventilator sneller opwarmt, heb je minder energie nodig om eenzelfde aangename kamertemperatuur te bekomen. Je installatie hoeft zo minder hard te werken. Waar een gemiddelde cv-ketel op 80°C of meer draait, volstaat met behulp van radiatorventilatoren een maximale watertemperatuur van 60°C. Op die manier verbruik je ongeveer 10 procent minder gas. Bij een standaard woning gaat het om een winst van zo’n 1.350 kuub per jaar.

Geen gedoe met kabels

De radiatorventilator zelf werkt op elektriciteit, maar verbruikt weinig stroom. Een nadeel kan echter zijn dat je een stopcontact in de buurt moet hebben om de radiatorventilator op aan te sluiten. De bedrading mooi wegwerken durft dan wel eens een inspanning te vergen. Bij sommige types radiatoren blijft ook het apparaat zelf zichtbaar onderaan het element.

Volledig scherm Deze radiatorventilator kreeg in 2020 nog de award voor ‘groenste idee van Nederland’. © HLN Shop

In een wip bevestigd

De installatie zelf is kinderspel: met een magneetsysteem klikt de radiatorventilator op vrijwel ieder type radiator of convector gemakkelijk vast. Reken op één radiatorventilator per 30 kubieke meter. Meet je woonkamer 120 m3, ben je dus gesteld met vier radiatorventilatoren. Je bevestigt ze best over de gehele lengte van de radiatoren. Kleine modules kun je aan elkaar koppelen om zo de gewenste lengte te bereiken.

Amper stof en lawaai

En dan is er nog de kwestie van het geluid. Een klassieke ventilator durft flink wat decibels produceren, maar dat doet het model voor de radiator gelukkig niet. Met zijn 20 decibel hoor je het toestel nauwelijks en is de kans zeer klein dat je het geluid ervan als storend zal ervaren. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat er zich flink wat stof kan ophopen in de ventilator. Daarom is het best het toestel om de zoveel tijd te demonteren en grondig te reinigen, waarna het weer vlot zijn werk kan doen.



Deze gadget zelf uitproberen? Je vindt de radiatorventilatoren van SpeedComfort in de HLN Shop nu aan een voordelige prijs.

Lees ook:

