Thuiswerken in het buitenland? Bij deze jobs kan het

JobsDat van thuis uit werken in heel wat jobs kan, is nu wel duidelijk. En die thuiswerkplek kan evengoed in het buitenland liggen. Jobat.be ging op zoek naar tien jobs die je kan uitoefenen vanuit een chalet in de bergen, een appartement in een bruisende wereldstad of een hut aan een tropisch strand.

Medewerker klantendienst

Contacten met een klantendienst verlopen meestal via telefoon, mail of chat. Daarvoor hoef je als medewerker van een klantendienst niet in België te blijven. Dat geldt trouwens ook voor callcenters. In landen als Spanje en Portugal vind je internationale callcenters die ook Nederlandstaligen zoeken.

Een hele de dag bellen en chatten iets voor jou? Deze 600 vacatures staan open.

Projectmanager

De projectmanager of projectleider is verantwoordelijk voor een project van A tot Z. Je ontwerpt, controleert, coacht, bewaakt financiën en timing, bedenkt oplossingen voor problemen. Dat kan je in veel gevallen allemaal doen vanop afstand.

Webdesigner / grafisch vormgever

Webdesigners en grafisch vormgevers spenderen het gros van hun werktijd achter hun computer. Overleg met klanten, webdevelopers of andere collega’s is uiteraard ook belangrijk. Maar sinds corona hebben we ontdekt dat zoiets vaak ook online kan.

Programmeur

Zoals veel IT-jobs kan je ook die van programmeur vanop eender welke plek doen. Heel wat bedrijven besteden een deel van hun programmeerwerk uit aan medewerkers over de hele wereld.

Vertaler

Om een tekst te vertalen, maakt het niet zoveel uit van waar je werkt. Meer zelfs: jouw buitenlandse woon- en werkplek opent misschien zelfs extra mogelijkheden. Je kan er als vertaler immers een nieuwe markt aanboren.

Productdesigner

Creativiteit is cruciaal voor productdesigners of productontwikkelaars. Als jouw creativiteit opborrelt in pakweg New York of de Provence, waar wacht je dan nog op? Om producten te ontwerpen en te ontwikkelen hoef je zeker niet in België te blijven.

Salesmedewerker / accountexecutive

Is verkopen jouw vak? Dan ligt een woon- en werkplek in het buitenland ook binnen de mogelijkheden. Grote delen van het verkoopproces gebeuren immers vanop afstand. En moet je toch je klant in levenden lijve ontmoeten? Dan is er waarschijnlijk wel een treinstation, luchthaven of autosnelweg in de buurt.

Businessanalist

De taken van een businessanalist zijn niet plaatsgebonden. Je verzamelt verkoopcijfers voor jouw bedrijf of klant. Die analyseer je om trends te ontdekken en doelstellingen te monitoren. Je rapporteert je bevindingen aan je management of klant. En intussen onderzoek je of de processen in het bedrijf beter kunnen. Geef toe, daarvoor moet je niet dagelijks de Belgische files trotseren.

Leraar / docent

Oké, corona heeft aangetoond dat afstandsonderwijs voor kinderen en jongeren niet evident is. Maar voor volwassenen is online leren vaak wel een goede oplossing. Heel wat cursussen en opleidingen kan je vanop afstand organiseren. Meer nog, online leerplatformen zitten in de lift. Ook vanuit het buitenland kan je daaraan bijdragen.

Copywriter

Commerciële teksten, webpagina’s, wie weet zelfs een boek als ghostwriter: schrijven is nog zo’n activiteit waarvoor je niet veel meer dan een computer en een internetverbinding nodig hebt. Ben je freelancer of werk je vast voor een bedrijf of communicatiebureau? Een copywriter met een stek in het buitenland kan verschillende richtingen uit.

