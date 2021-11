Thuis een laadpaal installeren: hoeveel kost het en waar moet je op letten?

Bart Massin is naast ondervoorzitter van de belangenvereniging ook zaakvoerder van Stroohm, een bedrijf gespecialiseerd in elektrische mobiliteit. “Het grote publiek hanteert vaak de term laadpaal, terwijl het meestal gaat om een laadpunt dat we aan de wand bevestigen”, zet hij de puntjes op de i. “Een laadpaal is bij een particuliere woning doorgaans minder aangewezen, aangezien die gepaard gaat met ingrijpende graafwerken.”

Stopcontact of laadpunt?

De meeste elektrische wagens kan je via het klassieke stopcontact opladen. “Dat is inderdaad perfect mogelijk via een recent en professioneel geplaatst stopcontact, al ligt de laadsnelheid wel laag: na één uur laden, kan je tien kilometer afleggen. Bovendien zijn stopcontacten in Europa niet getest op dit hoog vermogen gedurende enkele uren.”

Laadpunten bieden volgens Bart Massin verschillende voordelen ten opzichte van het stopcontact. “De laadsnelheid ligt tot zeven keer hoger, wat betekent dat je na één uur laden tot zeventig kilometer aflegt. Daarnaast zorgt een laadpunt voor een slimmer energiebeheer. Het toestel kan het vermogen van de woning uitlezen en de stroomtoevoer naar de elektrische wagen bijvoorbeeld tijdelijk reduceren wanneer de warmtepomp in werking treedt. De consument vermijdt op die manier overbelasting van het stroomnet en haalt het piekverbruik naar beneden, wat een antwoord biedt op de invoering van het capaciteitstarief in juli 2022. Een koppeling aan de zonnepanelen is eveneens mogelijk.”

Zelf plaatsen of laten installeren?

Het is niet wettelijk verplicht om de plaatsing van een laadpunt door een erkende installateur te laten uitvoeren. “Toch zie ik geen enkele reden om het heft zelf in handen te nemen”, licht Bart Massin toe. “Je bent als eigenaar immers verplicht om elke wijziging aan de elektriciteitsinstallatie te laten keuren. De installatie moet dus volgens de regels van de kunst gebeuren. Daarnaast genieten particulieren nu van een belastingvoordeel van 45% van de prijs van het oplaadstation, met een maximum van 1.500 euro. Als voorwaarde geldt dat een erkende vakman de installatie uitvoert. Die tussenkomst tot 675 euro compenseert in de meeste gevallen nagenoeg de volledige plaatsingskosten.”

Enkelfasig of driefasig?

De helft van de woningen beschikt over een enkelfasige elektriciteitsaansluiting, tegenover een even groot aandeel met een driefasige aansluiting. “Wie over een driefasige aansluiting beschikt, wat veelal in oudere woningen het geval is, kan per uur tot zestig à zeventig kilometer actieradius opladen. Bij een enkelfasige aansluiting gaat het om veertig kilometer per uur. De omschakeling van een enkelfasige naar een driefasige aansluiting is vrij ingrijpend en duur en gebeurt in de praktijk zelden. Een actieradius van vierhonderd kilometer na een laadsessie van tien uur volstaat doorgaans voor de meeste gebruikers, wat de investering overbodig maakt.”

Totale kostenplaatje

De kostprijs van een laadpunt omvat drie onderdelen. “Voor het toestel zelf situeert de prijsvork zich tussen 500 en 1.500 euro, exclusief btw. De overheid kent wel enkel premies toe voor laadpunten met de mogelijkheid tot slimme aansturing, waardoor de goedkoopste types buiten beeld raken. Voor de keuring van de stroomkring voorzie je best een bedrag van 100 tot 150 euro. De installatiekosten bedragen dan weer 500 à 800 euro. Van de totale investering van ruim 1.500 euro recupereer je nog tot 675 euro via de subsidies in het kader van de nieuwe energiemaatregelen”, aldus de expert.

Hoe financier je de aankoop van een laadpunt?

De meeste banken kennen gunstige autoleningen toe voor de aankoop van een elektrische wagen. Met die lening financier je in één beweging ook de investering in een laadpunt. Dergelijke lening gaat gepaard met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) dat bij het gros van de banken tussen 0,99% en 1,50% schommelt. Daarnaast bieden veel banken de mogelijkheid om de laadpaal te financieren via een groene lening voor milieuvriendelijke projecten. Uit de simulator van spaarvergelijkingssite Spaargids.be komt KBC als goedkoopste uit de bus met een JKP van 1,29%.

