Test: Welke laptop past het beste bij jouw gebruikersprofiel?

1. De student of de budgetgebruiker

Deze twee doelgroepen lopen ongeveer gelijk: ze willen een laptop die hoogstens 700 euro kost (en liefst wat minder) en een interne hardware die zo lang mogelijk meegaat. Tegelijkertijd zijn ze niet erg veeleisend: voor het gebruik van bureelsoftware en om op het internet te surfen kom je er wel met een Intel Core i3-instapprocessor (al vind je in deze prijsklasse wel een hoop toestellen met de standaardchip, een krachtigere i5 of AMD Ryzen 5), 8 gigabyte aan werkgeheugen en misschien een hogedefinitiescherm om wat te Netflixen.

2. De ‘power user’

Laat ons meteen het complete tegenovergestelde nemen: een gebruiker die het onderste uit de kan van zijn systeem wil halen. Met de krachtigste processor, het meeste geheugen, het mooiste scherm, enzovoort. Een digitale omnivoor die gamet, streamt, hard werkt én speelt. Voor zo iemand is een Intel Core i7-processor (of AMD Ryzen 7) natuurlijk het minimum. Hij heeft ook op zijn minst 16 gigabyte aan werkgeheugen nodig. Zo’n computerhobbyist moet vanzelfsprekend ook bereid zijn om meer geld uit te geven aan zijn toestel: we kijken hier op zijn minst boven de duizend euro.

3. De ambulante gebruiker

Voor de road warriors onder ons zijn er twee dingen belangrijk: een laag gewicht (typisch één tot anderhalve kilo), en toch ook wat rekenkracht. Die twee hoeven elkaar niet tegen te spreken zolang je dan maar niet te veel op een derde element let: prijs. Wie een ‘ultraportable’ laptop wenst, betaalt minimaal duizend euro. Als je nog meer rekenkracht wenst, betaal je uiteraard meer. Meestal hebben deze toestellen een kleiner scherm (13 of 14 inch) en vaak heeft dit type laptops ook een touchscreen.

4. De digitale kunstenaar

Maak je video’s, foto’s, podcasts of andere digitale kunstwerkjes? Dan moet je een toestel hebben dat daar ook de rekenkracht voor heeft. Voor deze productcategorie baseerden we ons op de aanbevolen systeemvereisten van Photoshop en Premiere Pro, zo’n beetje de standaard foto- en videobewerkingssoftware van fabrikant Adobe. Als je laptop die programma’s goed trekt, kan hij door de band ook andere zwaardere computertaken aan die met multimedia te maken hebben. Voor beide is ongeveer hetzelfde belangrijk: veel werkgeheugen (16 gigabyte is hier écht wel een must, 32 GB is nog beter), veel opslaggeheugen ook voor de vele beeldbestanden die je bewerkt, en een scherm met een goede resolutie.