Terug aan het werk na een burn-out? Dit zijn de meest voorkomende valkuilen

Maar liefst een half miljoen Vlamingen kampt momenteel met symptomen van een burn-out, en dat aantal is de laatste vijf jaar met bijna een derde gestegen. In het VTM-programma ‘Out of Office’ brengt presentator Bruno Vanden Broecke vijf mensen met een burn-out samen op een zorgboerderij waar ze, samen met de bijzondere hoevemedewerkers, een oude stal ombouwen tot een biowinkel. Naarmate het programma vordert, durven de deelnemers voorzichtig vooruit te kijken. Maar de bekende valkuilen blijven perfectionisme en het aangeven van grenzen. Hoe voorkom je een herval? Psychologe en psychotherapeute Ine De Deken legt uit.

Irina voelt zich stilaan beter en ziet een lichtje in de verte. Kan je de beslissing om terug aan het werk te gaan alleen nemen?

“Nee, zeker niet. Die beslissing neemt de arbeidsgeneesheer in samenspraak met de huisarts en eventueel ook de psycholoog. Een leidinggevende kan je terugkeer voor alle duidelijkheid niet opleggen. We horen wel vaker dat er druk wordt uitgeoefend, maar het is in de eerste plaats de arbeidsgeneesheer die het fiat geeft.”

Is het slim om meteen fulltime aan het werk te gaan?

“Wij raden altijd aan om progressief terug te keren, anders is het contrast té groot. Net door geleidelijke hervatting voorkom je herval. Doorgaans start je met een aantal uur per week en wordt dat stelselmatig geëvalueerd. Lukt het om bijvoorbeeld tien uur te werken, of moet je telkens weer bijslapen? Op die manier wordt je werkrooster maand na maand aangepast.”

Hoelang duurt het gemiddeld alvorens iemand terug aan het werk kan?

“Dat valt moeilijk te zeggen, alles hangt immers af van de fase waarin je uitvalt. Kon je nog een zware crash vermijden, dan kan je op drie à vier weken tijd al heel wat bereiken met de hulp van een professional. Een huisarts die tijdig aan de alarmbel trekt, ziekteverlof voorschrijft en je doorverwijst naar een hulpverlener, is dus cruciaal voor een vlot herstel. Is er wel sprake van die bewuste crash, dan duurt het enkele maanden tot een jaar, of zelfs langer.”

Deelneemster Irina beseft dat ze sommige zaken anders moet aanpakken. Zo moet ze bijvoorbeeld leren communiceren en rust opeisen.

“Zelfzorg is prioriteit nummer één! Pas dan kan je je werk goed doen, maar ook zorgen voor anderen. Enerzijds moet je leren uit je fouten en samen met je begeleider inzien waar het misliep, anderzijds is het belangrijk om te ontdekken wat energievreters en energiegevers zijn, en hoe je die in balans kan houden. Het cliché dat een burn-out het gevolg is van een te grote werkdruk of een te hoge workload, klopt niet helemaal. Niet kunnen omgaan met stress en onvoldoende kunnen loslaten, dat is de oorzaak. Bij een professionele begeleider leer je een pakket aan voorzorgsmaatregelen, zoals begrenzen, nee zeggen, assertiever zijn, opkomen voor jezelf, perfectionisme aanpakken en verbindend communiceren om sterker terug te keren naar de werkvloer.”

Heb je nog nood aan professionele begeleiding wanneer je terug aan het werk bent?

“Zeker, net om het herval te voorkomen. Onze taak is dan om te wijzen op de valkuilen. Dat doen we door te polsen hoe de dagen er nu uitzien. Geeft iemand aan dat hij al lang niet meer naar de yogales is geweest omdat het te druk is op het werk, wanneer iemand weer steeds vaker overuren doet op het werk of opnieuw meer toegeeft aan de druk die anderen opleggen … Dan zijn dat alarmsignalen waar we hem of haar op zullen wijzen.”

Wat als de terugkeer naar de werkvloer geen kwestie van willen maar moeten is?

“Dat gebeurt helaas enerzijds door de druk die iemand ervaart, anderzijds omdat het financieel moet. Vaak gaat het ook om zelfstandigen of leidinggevenden, dat is zonder twijfel de moeilijkste groep om te begeleiden. Hoe groter het gevoel van onmisbaarheid, hoe sneller iemand terugkeert, maar ook hoe langer het herstel duurt én hoe groter het risico op herval. Voor deze groep van mensen is het ontzettend belangrijk om zich blijvend professioneel te laten begeleiden.”

Dé vraag van ‘Out of Office’ is of de deelnemers terugkeren naar hun job. Wordt dat vaak in vraag gesteld?

“Absoluut! Veel mensen kiezen ervoor om het aantal uren te wijzigen, anderen willen een andere jobinvulling. Soms erkent iemand dat de job of het bedrijf niet meer aanleunt bij wat hij of zij zoekt en neemt ontslag. Mogelijk is de werksfeer te toxisch of de werkdruk te groot. Wij raden altijd af om zo’n grote beslissing in de eerste maanden te nemen. Op dat moment sta je emotioneel en mentaal niet 100% in je kracht. Het is belangrijk om eerst aan jezelf te werken, en vervolgens via loopbaancoaching scherp te stellen waar je valkuilen liggen en wat je precies zoekt in je job. Die inzichten zijn belangrijk voor een eventuele nieuwe jobinvulling of job. En de kans wordt meteen een pak groter dat je de juiste beslissing maakt.”

Quote “Bij terugkeer beseffen sommige mensen dat de job of het bedrijf niet meer aanleunt bij wat hij of zij zoekt en neemt ontslag. Toch raad ik af om zo’n grote beslissing in de eerste maanden te nemen, wanneer je emotioneel en mentaal niet 100% in je kracht staat.”



Psychologe en psychotherapeute Ine De Deken

Herken je jezelf in dit artikel? Heb je hulp nodig? CM hecht erg veel belang aan mentale gezondheid. Bekijk het aanbod op www.cm.be/mentaalwelzijn.



Begin dit jaar ging CM Gezondheidsfonds een samenwerking aan met BloomUp, een online platform dat op een laagdrempelige manier in enkele klikken een gesprek met een gecertificeerd psycholoog of psychotherapeut mogelijk maakt. Iedereen kan voor een videogesprek terecht bij experts, niet alleen op het vlak van burn-out maar ook onder andere omwille van stress, prestatiedruk, faalangst, een laag zelfbeeld, angsten, relaties, zingeving, depressie. Op basis van je voorkeuren koppelt BloomUp je aan een geschikte psycholoog of psychotherapeut waarmee je een eerste gratis kennismakingsgesprek voert.

Psychologe en psychotherapeute Ine De Deken is zaakvoerder en coördinator van Centrum ViZit, een vormings- en paramedisch centrum in Veurne. Ze werkt daarnaast ook voor BloomUp. Ine schreef twee jaar geleden een boek rond burn-out: ‘Weten wat je wil als middel tegen stress en burn-out’.