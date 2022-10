Ten huize van bestsellerauteur en Njam!-chef Karolien Olaerts: “Een gasfornuis en een oven, dat volstaat om al mijn gerechten te bereiden”

Sanne (33) en Jente (37) tonen hun huis van amper 59 m²: “We wilden ons niet tot over onze oren in de schulden steken”

Elke week bezoekt onze woonexpert Björn Cocquyt een inspirerend interieur met dito bewoners. Sanne en Jente hebben geen torenhoge lening af te betalen en dat is niet omdat ze zo’n grote spaarpot hadden. Ze kozen bewust voor een huis van amper 59 m², verdeeld over drie verdiepingen. “Ons geluk is hier juist groter, omdat we veel meer vrijheid hebben.”

