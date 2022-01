Telenet vist achter het net bij overname VOO: wat zijn de gevolgen van de uitbreiding van Orange voor jou?

MijntelcoDe verkoop van de Waalse kabeloperator VOO sleepte jaren aan. Orange Belgium won het wedstrijdje touwtrekken uiteindelijk van Telenet. Door de overname van VOO vestigt Orange Belgium zich definitief als derde grote speler op de Belgische markt. Maar zullen we daar in Vlaanderen iets van merken? Mijntelco zet de gevolgen uiteen.

Het is de grootste hertekening van het telecomlandschap van de voorbije decennia. Telecomspecialisten zijn het eens: de strijd om de overname van VOO, goed voor zo’n 1,3 miljoen abonnees in Wallonië en 400.000 in Brussel, was er één op het scherpst van de snee. Het bod van Orange Belgium oversteeg dat van Telenet met ‘amper’ enkele tientallen miljoenen euro. Als je weet dat het finale bod voor VOO waardeert op 1,8 miljard euro, hoeft het weinig betoog dat het verschil minimaal was. Telenet, dat VOO graag wilde overnemen om eindelijk voet aan de grond te krijgen in Franstalig België, beet dus in het zand.

Strategisch voordeel

Volgens Test Aankoop verliest het telecombedrijf uit Mechelen zo een strategisch voordeel. Want, zo klinkt het, de overname had Telenet de mogelijkheid gegeven om op nationale schaal met Proximus te concurreren. Nu is Telenet enkel operationeel in Vlaanderen, Brussel en een handvol gemeenten in Henegouwen. VOO was het laatste puzzelstuk in de uitbouw van Telenet in heel België.

Is dat een nadeel voor de consument? Niet per se, denkt Test Aankoop: “Wij vermoeden dat deze piste enkel tot twee sterke duopolisten had geleid en bijgevolg tot minder concurrentie en duurdere prijzen voor de consument”. Telenet zelf ziet dat anders. “Een overname door Telenet zou voordelen hebben gebracht voor het algemene concurrentielandschap in België, het Waalse en Brusselse industriële project en voor VOO als bedrijf”, luidt hun reactie op de gemiste schaalvergroting.

Wat doet Orange?

Zorgt de derde grote Belgische speler nu voor lagere prijzen? Dat moeten we wellicht niet meteen verwachten. Zowel Orange, Proximus als Telenet kondigden de voorbije maanden nog een prijsstijging aan ‘om de toenemende operationele kosten te dekken’. Het hertekende telecomlandschap brengt daar op korte termijn meer dan waarschijnlijk geen verandering in.

En wat op langere termijn? Doorslaggevend is het antwoord op de vraag: wat doet Orange, dat door de overname geen huurgeld meer moet betalen aan VOO voor het gebruik van zijn netwerk? Blijft het een prijsbreker en uitdager van Proximus en Telenet eenmaal het over een eigen vast netwerk beschikt? Of sluit Orange aan bij de twee grootste spelers op de markt, met gelijkaardige prijzen?

De overname betekent dat de Belgische markt er een derde grote speler bijkrijgt. In de regio’s waar VOO actief is, zorgt dat mogelijk net voor minder concurrentie. Daar gaat het immers van drie operatoren – Proximus, VOO en Orange (via kabelregulering) – naar twee: minder keuze dus voor de consument, tenzij Orange beslist om het VOO-merk te behouden.

Analyse negatieve impact

Voorlopig blijft het dus koffiedik kijken. Test Aankoop roept de Belgische Mededingingsautoriteit alvast op om een analyse te maken van de mogelijke negatieve impact van de overname voor de concurrentie en de consument.

